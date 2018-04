Liebe Leser,

seit die Aktie von Aumann Anfang April bei 49 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt erreichte, hofften Anleger auf eine Trendwende. Tatsächlich ging es danach auch einige Tage aufwärts, an manchen Tagen legte das Papier sogar den einen oder anderen Kurssprung aufs Parkett. Wie sich jetzt zeigt, kann von einer dauerhaften Erholung aber nicht die Rede sein. So schaffte es die Aktie vor einigen Tagen zwar immerhin auf 55 Euro, verlor bis zum Wochenende aber wieder an Wert und landete ... (Robert Sasse)

