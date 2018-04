Deutschland steigt aus, aber weltweit nimmt die Bedeutung von Atomstrom spürbar zu. Uran ist der wichtigste Brennstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken. Von einem steigenden Uranpreis können auch Anleger profitieren.

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima am 11. März 2011 schaltete Japan sämtliche seiner damals 54 Atomkraftwerke ab. Bis dahin speiste das Land 30 Prozent seines Strombedarfs aus Atomenergie. Weil das rohstoffarme Japan gut 90 Prozent seines Primärenergiebedarfs durch Importe decken muss, entschloss man sich 2015 zum Wiedereinstieg in die Nuklearenergie. Aktuell werden in Japan noch 42 Reaktoren als betriebstauglich eingestuft. Die ersten beiden Reaktoren wurden im August und Oktober 2015 wieder hochgefahren. Seitdem kamen fünf weitere dazu, weitere 17 warten auf die Genehmigung. Zwei neue Atomkraftwerke befinden sich zudem in der Bauphase.

Während in Deutschland das Atomzeitalter 2022 endet, werden andernorts auf der Welt derzeit 57 neue Reaktoren gebaut. Davon allein 20 in China. Das Reich der Mitte will seine Nuklearenergiekapazitäten bis 2020 mehr als verdoppeln. Zudem stecken weltweit 157 Reaktoren in der Planungsphase. Sicher, es werden auch immer wieder überalterte Reaktoren vom Netz genommen, bis 2035 nach Schätzungen der World Nuclear Association (WNA) etwa 140. Der Nettoeffekt aber bleibt positiv. Der Anteil der Nuklearenergie am weltweiten Energiemix wird zunehmen. Entsprechend steigen wird auch der Bedarf von Uran. Das radioaktive Metall ist der wichtigste Brennstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken.

Eine Kaufpanik ist bei den Betreibern von Atomkraftwerken allerdings noch nicht auszumachen. Ihr jährlicher Bedarf von zuletzt etwa 165 Millionen Pound (lb, rund 454 Gramm) Uranoxid (U3O8) lässt sich derzeit beinahe komplett befriedigen aus der jährlichen Minenproduktion. Diese hat sich in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent erhöht. Angeheizt wurde diese massive Produktionsausweitung durch die vorherige Hausse des Uranpreises. Zwischen 2001 und Juni 2007 verteuerte sich ein Pound U3O8 am Spotmarkt von sieben auf knapp 136 Dollar. Spekulative Hedgefonds hatten den Preis getrieben. Hinzu kamen Panikkäufe von Versorgern, hervorgerufen durch Produktionsunterbrechungen in wichtigen Uranminen. Auf dem Spotmarkt wird Uran mit Lieferzeiten von wenigen Monaten gehandelt. Nachdem die Blase platzte, stürzte der Spotpreis bis 2010 um gut 70 Prozent ab auf 40 Dollar ein. Die anschließende Erholung auf gut 70 Dollar endete mit der Katastrophe von Fukushima. Anschließend ging es wieder steil runter, im Tief auf unter 20 Dollar Ende 2016. Seither pendelt der Preis in einer Spanne zwischen 20 und 26 Dollar. Das aber ist zu wenig, um das radioaktive Metall profitabel abzubauen, geschweige in die Erkundung und Erschließung neuer Vorkommen zu investieren.

Kasachstan ist in den vergangenen Jahren zum größten Uranproduzenten der Welt aufgestiegen. Auf das zentralasiatische Land entfallen rund 40 Prozent der weltweiten Minenproduktion. Dahinter folgen ...

