Liebe Leser,

Nordöstlich von Rügen arbeitet Statoil derzeit in Zusammenarbeit mit E.ON an einem Riesenprojekt. Dort soll der Offshore-Windpark Arkona entstehen und nach den letzten Meldungen geht es bei den Arbeiten gut voran. So konnte etwa kürzlich das elektrische Offshore-Umspannwerk erfolgreich installiert werden. Es handelt sich dabei um die weltweit schwerste Wechselstrom-Plattform, die jemals in einem Block auf hohe See gelangte.

Die Komponente alleine verfügt über ein Gewicht ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...