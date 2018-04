der DAX schloss zum Ende der 15. Kalenderwoche bei 12442 Punkten. Nach einem Schlussstand am Freitag vor einer Woche bei 12241 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Handelswoche vom 9. bis 13. April um 201 Zähler oder 1,6 Prozent höher. Mit einem versöhnlichen Ausklang beendete der hiesige Leitindex eine turbulente Woche, die anfangs von der Sorge um eine Verschärfung im Handelsstreit sowie einer Eskalation des Syrienkonfliktes und vor dem Wochenende von der in den USA beginnenden Berichtssaison geprägt wurde.

Dritte Gewinn-Woche in Folge

Bis zum frühen Nachmittag waren die Kurse am Freitag noch angestiegen, dann drehten sich ein weiteres Mal im Tagesverlauf um und legten diesmal wieder den Rückwärtsgang ein. Belastend wirkten sich am Nachmittag zum einen schwache Quartalszahlen mehrerer großer US-Banken und zum anderen schwache US-Konjunkturdaten aus. Es war für den DAX dennoch die dritte Woche in Folge mit Gewinnen. Das hatten die Anleger in diesem Jahr bisher noch nicht erlebt. Erstmals seit Ende Februar notierte der DAX zudem über der Marke von 12500 Punkten.

Denn seit dem Rekordhoch von Januar mit 13596 Punkten war es bis Ende März schwankend und überwiegend abwärts gegangen. Nach den Ereignissen vom Wochenende bleibt allerdings die Frage: Wo werden die Aktienmärkte die neue Woche eröffnen? Wurden die Aktionäre überrascht oder gehen sie relativ gelassen mit der Entwicklung in Syrien um? Gibt die Politik auch in der nächsten Woche die Richtung vor oder fokussieren sich die Marktteilnehmer auf die an Fahrt zulegende Berichtssaison in den USA? Es gibt so viele offene Frage wie schon lange nicht mehr.

Wie ruhig bleibt das Wochenende?

Der DAX konnte am Freitag ansteigen und die Marke von 12500 Punkten durchbrechen. Allerdings befand sich der DAX im überkauften Bereich. Charttechnisch betrachtet sei die Luft derzeit dünn. In Folge könnte es aber weiter hochgehen. Das Wochenende allerdings könnte alles andere als ruhig verlaufen, falls ein Angriff in Syrien erfolge. Solange der DAX über 12000 Punkten notiere, sei auch nach einem Abverkauf mit einer Erholung zu rechnen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Börse Daily bei Aktionär-TV

Starker März, starkes Zwischenwahljahr, dazu ein Todeskreuz. Letzteres lässt Chart-Profi Ingmar Königshofen (rechts) von Börse Daily im Gespräch mit Antje Erhard von Aktionär-TV relativ kalt. Vielmehr zählten die Midterm Elections in den USA und die saisonale Stärke des DAX.

DAX: ...

