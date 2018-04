Der neue VW-Chef Herbert Diess schien lange unbelastet vom Diesel-Skandal. Doch in seine Zeit als Entwicklungsvorstand bei BMW fallen merkwürdige Vorgänge um die Steuerungssoftware tausender Dieselmotoren. Ein Versehen?

VW-Chef Herbert Diess und der Dieselskandal. Das ist eine Geschichte, die das Zeug zum Drehbuch hat.

Und so geht sie: 2014 will Diess unbedingt Vorstandschef des Münchner Autokonzerns werden. Er unterliegt im Rennen um den Chefposten seinem Vorstandskollegen Harald Krüger, macht auf dem Absatz kehrt und heuert als Chef der Konzernmarke VW an.

Auch in Wolfsburg kennt Diess nur ein Ziel: Chef des Konzerns zu werden. Dieselgate, so scheint es, muss er nicht fürchten, weil er zur Zeit der Betrügereien noch gar nicht bei VW war.

In der vergangenen Woche gelingt dem Ex-BMW-ler schließlich der Sprung an die Spitze von Volkswagen. Doch nur wenige Wochen zuvor ist bei seinem alten Arbeitgeber ein schwerwiegendes Abgasproblem aufgeflogen, das ihm zum Verhängnis werden könnte. Wie bei VW könnte es auch bei BMW illegale Softwaremanipulationen gegeben haben - und das exakt in der Zeit, als Diess bei BMW die Verantwortung für Forschung und Entwicklung trug. Es ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft.

Könnte also auch Diess über Dieselgate stolpern? Ausgerecht der Mann, der vom früheren VW-Patriarchen Ferdinand Piëch auch deshalb zu VW geholt wurde, weil er unbelastet schien von irgendwelchen Abgasskandalen?

Es war im Jahr 2014, als sich in der Produktion des BMW-Konzerns merkwürdige Dinge zutrugen. Tausenden Dieseln der 5er- und 7er-Reihe soll eine falsche Motorsteuerungssoftware verpasst worden sein - aus Versehen, wie BMW heute behauptet. Durch diese Software sind die Emissionen der Autos höher, als von BMW offiziell angegeben. 11 500 Fahrzeuge des sportlichen Mittelklassemodells M550d und des BMW-Flaggschiffs 750d ...

