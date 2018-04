Es lief in letzter Zeit nicht wirklich rund für alle Aktionäre von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Ende Januar notierte die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft in der Spitze noch bei 62,70 Euro je Anteilschein. Knapp drei Monate später, am 13.04.2018, finden wir die Aktie lediglich noch bei 54,85 Euro. Ein Einbruch um knapp 13 %. Aber was ist passiert bei diesem dividendenstarken Biotech-Giganten? Finden wir es heraus! Es lief nicht rund bei so mancher größerer Beteiligung Der Erfolg von BB Biotech hängt selbstverständlich maßgeblich von den Beteiligungen ab, in die BB Biotech investiert ist. Sinkt der innere Wert der ...

