Bei den Wahlen am Sonntag gilt Ex-Premier Djukanovic als Favorit. Der 56-Jährige kontrolliert den Zwergstaat wie ein Familienunternehmen.

Seine Fans nennen ihn den "George Clooney vom Balkan", seinen Gegner den "Zaren" von Montenegro. Kein anderer Politiker polarisiert in dem kleinen Adrialand mehr als Milo Djukanovic. Der 56-jährige Zwei-Meter-Mann zieht in Montenegro mit seinen mafiösen Strukturen seit Jahrzehnten die Fäden.

Nach Umfragen gilt der frühere Premier und auch Präsident als Favorit bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag. "Ich erwarte den Sieg in der ersten Runde", sagte der starke Mann des nur 620.000 Einwohner großen Landes. Djukanovic regiert mit kurzen Unterbrechungen seit 1991 die frühere jugoslawische Teilrepublik.

Montenegro möchte wie seine Nachbarstaaten auf den Balkan schleunigst in EU. Von der EU-Kommission war Montenegro und Serbien in Aussicht gestellt worden, frühestens 2025 in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Von 33 Beitrittskapiteln wurden bisher schon 28 geöffnet, aber nur drei davon abgeschlossen.

Denn mangelnde Rechtssicherheit und Medienfreiheit, ineffektive Verwaltung, Korruption und organisierte Kriminalität machen der früheren jugoslawischen Teilrepublik zu schaffen. Während sich beispielsweise Österreich für einen schnellen Beitritt der Balkan-Staaten einsetzt, ging Deutschland zuletzt auf Distanz.

Djukanovic gilt seit jeher als Mann des Westens. Mit Unterstützung des Westens hat er Montenegro durch die Abspaltung von Serbien 2006 in die Unabhängigkeit geführt. Den Kurs einer EU-Annäherung seines Landes trieb er maßgeblich voran. Er hatte Montenegro vor zwei Jahren trotz heftiger Gegenwehr aus Russland in die Nato geführt. Eine Gruppe prorussischer Aktivisten soll 2017 einen Staatsstreich geplant und versucht haben, den langjährigen Premier Djukanovic zu ermorden. Moskau wies damals die Beschuldigungen als "absurd" zurück.

Der umstrittene Politiker beherrscht über die Demokratische ...

