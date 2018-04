Was man auch Großartiges erlebt - es scheint geringer als das, was man gleichzeitig verpasst. Man ist bei Facebook ständig von Menschen umgeben, die man verdächtigt, ein erfüllteres Leben zu führen. Was tun?

Das Dilemma des modernen Wohlstandsmenschen besteht nicht darin, dass er über zu wenige Lebenschancen verfügt, sondern über zu viele. Und dass er darauf ständig aufmerksam gemacht wird, in der Werbung, in Zeitschriften oder auch in den "sozialen Medien".

Besonders eifrige Facebooker etwa hat man sich als sensorisch hochbegabte Personen vorzustellen, die stark geprägt sind von den Erfolgen und Ansprüchen ihrer Mitmenschen - ständig um vergleichende, allgemein akzeptierte Singularität bemüht: Seht her, so (toll) bin (nur) ich!

Problematisch ist das, weil Facebooker nur ein einziges (ihr eigenes) tolles Leben im Indikativ führen können - und weil es das tolle Leben aller anderen nur im Konjunktiv gibt: als das Leben, das man stattdessen führen könnte, aber leider gerade verpasst. Selbst der erfolgreichste Manager, der selbstbestimmteste Gründer und glücklichste Erbe erfährt sich in der Facebook-Welt notwendig als Mängelwesen: als der Bergsteiger, ...

