Das Kryptowährungs-Mining hat sich als großer Wachstumstreiber für NVIDIA (WKN:918422) und Advanced Micro Devices (WKN:863186) erwiesen. Es gab einen Mangel an Grafikkarten auf dem Markt, da die Miner die Karten fürs Kryptowährung-Mining wie wild aufgekauft haben, was zu einem massiven Anstieg der GPU-Preise (Graphics Processing Unit) führte. Nach einigen Schätzungen kauften Miner letztes Jahr 3 Millionen GPUs im Wert von 776 Millionen US-Dollar, und AMD war offenbar der größere Gewinner. Gleichzeitig profitierte NVIDIA aber auch vom sprunghaften Anstieg der GPU-Preise, da die Spieler mehr zahlen mussten, um ihre Lieblings-Grafikkarte zu bekommen. Aber es sieht so aus, als ob NVIDIAs und ...

