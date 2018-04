Hugo Boss investiert massiv in sein Factory Outlet. Für die Modeindustrie ist das Geschäft längst ein wichtiger Absatzkanal - mit gefährlichen Nebenwirkungen.

Bisher versteckt sich Hugo Boss in der Outlet-City in Metzingen. Wer sich der Shoppingmeile nähert, sieht zuerst Geschäfte von Armani und Gucci bis Dolce&Gabbana. Nur der Laden von Hugo Boss, des ersten Fabrikverkaufs des Städtchens nahe Reutlingen, liegt versteckt in einer Seitenstraße. Er wurde immer wieder erweitert und immer verschachtelter - Kunden finden sich nur mit Mühe zurecht.

Aber damit wird bald Schluss ein. Denn mit einem symbolischen Spatenstich hat Hugo Boss in dieser Woche einen Neubau mit einer auffallenden, kühn geschwungenen, schwarzen Fassade gestartet. Mit dem neuen Megastore will Deutschlands größter Herrenschneider wieder die Nummer eins in einer der wichtigsten deutschen Outlet-Destinationen werden. Und so will Boss davon profitieren, dass viele Modekäufer in Deutschland zwar gerne Kleider, Röcke und T-Shirts von bekannten Marken kaufen - aber nur dann, wenn sie kräftige Rabatte erhalten.

Boss lässt sich seinen Mega-Outlet-Store einen "deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Betrag" kosten. Mehr wollte Vorstandschef Mark Langer auch vor kurzem bei der Bilanzvorstellung des Modekonzerns nicht verraten.

Künftig will Boss mit moderner Architektur, einem eigenen Café und einer besseren Präsentation der Anzüge und Freizeitkleidung bei den immer internationaleren Kunden punkten. Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher in die Outlet-City Metzingen.

Alleine an einem Montag im Mai vergangenen Jahres brachten 70 Busse rund 3000 chinesische Touristen in die Shoppingmetropole in der schwäbischen Provinz. Sie lassen sich von Preisnachlässen bei aktueller Ware von rund 20 Prozent locken. Bei Vorjahresmodellen liegen die Rabatte auch mal über 50 Prozent.

Der neue Mega-Laden von Boss soll das Flaggschiff aller Outlet-Stores des Konzerns weltweit werden. Auch das bisherige Outlet war schon der Boss-Laden mit dem größten Umsatz im Konzern. Über die Höhe schweigt sich Boss allerdings aus. Das Unternehmen nennt auch nicht die Zahl aller seiner Schnäppchen-Geschäfte auf der Welt und auch nicht deren Anteil am Gesamtumsatz von 2,7 Milliarden Euro im vergangenen ...

