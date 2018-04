Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in der vergangenen Woche eine starke Entwicklung geschafft. Der Wert konnte seinen charttechnischen Abwärtstrend noch nicht ganz beenden. Aber: Es ging um immerhin gut 3 % nach oben. Der Wert konnte einen wichtigen Boden bestätigen. Die Kurse sind damit kurzfristig wieder in Form. Konkret: Die Aktie konnte sich von den 1-Jahres-Tiefs 11,17 Euro rasch nach oben entfernen. Dieses war am 3. April markiert worden. Nun ging es auch deshalb nach oben, weil ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...