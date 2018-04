Liebe Leser,

Barrick Gold hat in der abgelaufenen Woche gleich um mehr als 4 % zugelegt. Dies gilt als erfreuliches Signal, so die Chartanalysten, die in den vorhergehenden Wochen oftmals einen charttechnischen Abwärtstrend beklagten. Nun scheint sich das Blatt zu wenden. Im Detail: Die Aktie konnte binnen Wochenfrist nicht nur 4 % zulegen, sondern gleichzeitig die Unterstützung in Höhe von gut 10 Euro damit klar bestätigen. Der Wert hat die runde Marke hinter sich gelassen und sucht nun ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...