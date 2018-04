Liebe Leser,

Infineon ist in der abgelaufenen Woche um 2 % nach oben gerutscht. Dies hat die ohnehin relativ starke und deutlich unterschätzte charttechnische Ausgangsposition noch einmal verbessert, meinen charttechnische Spezialisten und nehmen den Wert ausdrücklich in den Blick. Konkret: Die Aktie ist in einem formalen charttechnischen Seitwärtstrend und kann sich trotz stärkerer Schwankungen relativ gut in diesem Fenster zwischen 20 und 22 Euro halten. Dabei muss noch ein Ausbruch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...