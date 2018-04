Innerhalb der UTC Klimatechnik GmbH werden die beiden Marken als getrennte Geschäftsbereiche geführt. Die Vertriebsleitung für CIAT hat zum Jahresanfang Reinhard Kern übernommen. Der Kälteanlagenbauer und Betriebswirt war in den letzten 20 Jahren in leitenden Funktionen in der Kälte- und Klimatechnikbranche tätig und führte über elf Jahre lang sein eigenes Unternehmen. Er wird diese Erfahrung nutzen, um die Position der Marke CIAT auf dem deutschen Markt weiter auszubauen. Kern ist damit Nachfolger von Gerhard Zug, der CIAT über 14 Jahre als Geschäftsführer leitete und das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...