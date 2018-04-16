BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 20 (19) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 181 (179) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 90 (91) CHF - 'HOLD'GOLDMAN HEBT BHP BILLITON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1750 (1500) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 31,30 (31) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2142 (2230) CHF - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT KAZ MINERALS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1000 (1050) PENCEGOLDMAN SENKT VEDANTA RESOURCES AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 800 (950) PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (71) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 21 (23) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 88,10 (89,10) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 26 (25) EUR - 'BUY'HSBC...Den vollständigen Artikel lesen ...