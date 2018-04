Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 179 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kosmetikkonzern sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Gewinnerwartungen etwas an. Die Aktien seien aber ausreichend hoch bewertet, auch da die Profitabilität weniger zulegen dürfte als im Branchendurchschnitt./mis/ag Datum der Analyse: 16.04.2018

ISIN: FR0000120321