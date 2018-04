Als das Ergebnis des ersten Quartals vor US-Handelsstart kam, wirkte alles bestens: Die Aktie der US-Großbank J.P. Morgan Chase & Co. legte vorbörslich zu und startete mit einem Plus von etwa 1,5 Prozent in den Handel. Doch dann ging es abwärts - und da wurde nicht lange gefackelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...