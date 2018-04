Das erste Quartal ist vorbei und nun trudeln von überall her die Produktionszahlen ein. Kirkland Lake Gold konnte auch in diesen ersten drei Monaten punkten. Das Unternehmen legte solide Kerndaten vor: so stieg die Goldproduktion im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 147.644 Unzen, lag aber unter dem Wert des vierten Quartals (166.579 Unzen). Dabei wurde im gerade abgelaufenen März mit 71.615 Unzen ein neuer Monatsrekord erzielt. Dies ist laut Unternehmen auf höhere Goldgrade in den Minen Fosterville und Macassa ...

