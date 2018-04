Die Start-up-Schmiede Rocket Internet hat ihre Aktionäre am Montagmorgen mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms überzeugt. Die Papiere stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,81 Prozent auf 25,58 Euro. Zurückgekauft werden sollen bis zu rund 15,47 Millionen Papiere, was maximal bis zu 9,37 Prozent des Grundkapitals entspricht. Dazu lanciert das Unternehmen ein öffentliches Übernahmeangebot für 24,00 Euro je Aktie. Die Annahmefrist soll am 17. April beginnen und am 2. Mai enden. Im Gegenzug wird ein noch bis 30. April laufendes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet.

Kurz vor der Ankündigung des Rückkaufprogramms hatte Analyst Andrew Ross von der Barclays-Bank auf den hohen Barmittelbestand des MDax-Konzerns verwiesen. Solange keine Klarheit über die Verwendung der Mittel bestünde, dürften Anleger ihnen bei der Bewertung der Aktien nicht den vollen Wert beimessen, hatte Ross argumentiert./mis/jha/

