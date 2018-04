Trotz Handelskrieg und drohendem Atomkonflikt konnte der DAX in der vergangenen Woche zulegen. Auf Wochensicht summieren sich die Zugewinne auf 1,6 Prozent. Auch am Freitag reichte es für grüne Vorzeichen. Der DAX ging 0,22 Prozent fester aus dem Handel. Schlusskurs: 12.442 Punkte. Marktidee: Deutsche EuroshopDie Aktie der Deutschen Euroshop hatte im Jahr 2015 ein Rekordhoch bei 48,33 Euro ausgebildet. Seitdem befindet sich das Papier in einer ausgeprägten Korrekturphase. Jetzt gibt es aber neue Hoffnung. Am Donnerstag bildete der Kurs eine bullishe Hammer-Kerze aus.