PRESSEMITTEILUNG End to End zu 100 Prozent! Digitaler Einkauf komplett ohne Medienbruch Das auf e-Procurement und Rate Management spezialisierte Unternehmen CLEAR LOGISTICS setzt mit seiner Software iLOGIC ein deutliches Benchmark. Beschaffungsprozesse werden ab sofort zur vollständig digitalisierten e-Market-Solution mit zahlreichen Mehrwerten und frei von jeglichen Medienbrüchen. Luxemburg, 16.04.2018 - Mit der Einführung von elektronischen Einkaufssystemen (e-Procurement) verbinden Unternehmen eine hohe wirtschaftliche Erwartung. CLEAR LOGISTICS erfüllt diese mit seinem innovativen Tendermanagement-Tool iLOGIC. Das junge Logistik-IT-Unternehmen bietet eine cloudbasierte Frachtausschreibungs-plattform für alle Verkehrsträger an, die eine Benchmark in der digitalen Beschaffung setzt. Die e-Solution iLOGIC ist extrem benutzerfreundlich und ermöglicht Frachtausschreibungsprozesse transparent zu strukturieren und zu beschleunigen. Fazit: Komplexes wird mit iLOGIC vereinfacht. Dank fortschrittlicher Technologie ermöglicht iLOGIC die schnelle Einrichtung von Angeboten, das rasche Hochladen aller entscheidenden Daten sowie die Realtime-Vernetzung mit Spediteuren und Verfrachtern. Im selben Moment lassen sich in Echtzeit alle Ausschreibungsergebnisse per Mausklick vergleichen. iLOGIC bietet die modernste Form der Kombinatorik-Auswertung im e-Procurement und ein leistungsfähiges Reporting - basierend und konfiguriert auf dem individuellen Kundenreporting. Detaillierte Analysen, benutzerfreundliche Dashboards und grafische Elemente in Realtime lassen iLOGIC zum Marktführer in der Branche werden. An keiner Stelle kommt es zum Medienbruch, und End to End ist zu 100 Prozent gewährleistet. Zahlreiche Spediteure, Verfrachter und Dienstleister sowie namhafte Kunden in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern nutzen bereits iLOGIC. Weltweit wächst der Transport- und Logistikmarkt überdurchschnittlich an und damit die Nachfrage nach iLOGIC. Diese hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht - Tendenz rasant steigend. "Als wir iLOGIC entwickelten war klar, wir werden Einkaufsprozesse radikal digitalisieren und beschleunigen. Nur so schaffen wir Möglichkeiten für klare Entscheidungen und stärken damit Unternehmen in der digitalen Transformation", so Christian Wilhelm, Geschäftsführer und Gründer von CLEAR LOGISTICS. "Wir gestalten mit iLOGIC eine altmodische Industrie durch Beschaffungsintelligenz komplett um. Und das zahlt sich aus. Bereits heute erreichen Unternehmen durch den Einsatz von iLOGIC im Tendermanagement eine Zeitersparnis von bis zu 65 Prozent." Mit nur wenigen Klicks ist iLOGIC in jedem Unternehmen implementierbar. Der Name iLOGIC steht für integrated Logistic Information Center. Die e-Plattform zentralisiert, analysiert und verteilt relevante Daten in Realtime und schafft eine prompte Handlungs- sowie Entscheidungsmöglichkeit. Über CLEAR LOGISTICS CLEAR LOGISTICS wurde aus der erfolgreich am Markt etablierten CLEAR GROUP heraus gegründet. Das IT-Unternehmen bietet Lösungen für die Bereiche e-Procurement, Rate Management und Logistics Controlling an - als integrierte Lösung ohne Medienbruch. Die Stärke ist die individuelle Anpassung der Software auf die komplexen Unternehmensprozesse. Die iLOGIC eLogistics Plattform digitalisiert und optimiert als Software as a Service (SaaS) logistische Einkaufsprozesse und die direkte Kommunikation zwischen Industrie, Handel und Spedition. Logistikdienstleister, Industrie- und Handelsunternehmen profitieren von einem hohen Digitalisierungs-, Vernetzungs- und Automatisierungsgrad. Führende Kunden aus den Geschäftsbereichen Automotive, Chemicals, Food, Logistics, Hightech und Retail setzen iLOGIC erfolgreich ein. CLEAR LOGISTICS wächst überdurchschnittlich mit dem Ziel, Procurement Intelligence kontinuierlich weiterzuentwickeln, um autonome Einkaufsprozesse zu etablieren. Pressekontakt Ines Felicitas Rittner Mail: ines-felicitas.rittner@clear-logistics.com Mobil: +49 172 866 22 20 - Office: +352 2674 0206 www.clear-logistics.com CLEAR LOGISTICS S.à r.l. 30, Esplanade de la Moselle L-6637 Wasserbillig, Luxemburg

