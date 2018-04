Der neue Doppelschneckenextruder ZE65x50D der Baureihe ZE BluePower von Krauss Maffei Berstorff ist für Durchsatzleistungen bis zu 1500 kg/h optimiert. Der Modulbaukasten aus 4 und 6 D-langen Zylindereinheiten mit optimierter Kühlung sowie unterschiedlichsten zur Verfügung stehenden Schneckenelementen bietet ein breites Konfigurationsspektrum, welches bei der Lohn- und Lizenzcompoundierung auch schnelle Rezepturwechsel und kleinere Lots bei gleichbleibend hoher Produktivität erlaubt.

Mehr Kapazität für Lohncompoundieren

"Wir haben uns wieder für eine Linie von Krauss Maffei Berstorff entschieden, da wir zum einen mit unseren anderen drei Linien der Firma Berstorff sehr positive Erfahrungen gemacht haben und zum anderen das Vertrauen unserer Kunden in uns gestärkt wird, wenn wir ihnen die gleiche Anlagentechnologie bieten können, die sie selbst in ihrem Hause verwenden. Hauptvorteile sind für uns auch die geringen Ausfallzeiten bei hoher Flexibilität durch eine wartungsfreundliche Konstruktion und die geringen Umbauzeiten, so dass wir ein breites Spektrum an Produkten für unsere ...

