Walt Disneys (WKN:855686) lang erwarteter Direct-to-Consumer-Streaming-Service für ESPN, genannt ESPN+, ist endlich da. ESPN+ ist ein Abonnementdienst, für den die Nutzer bezahlen müssen, um Zugang zu weiteren Inhalten zu erhalten. ESPN+ startete am Donnerstag zusammen mit der neuen ESPN-App. "Die innovative neue App erhöht das digitale Sporterlebnis und wird zur ersten digitalen All-in-One-Sport-Plattform für die Fans, die einen einfachen Zugang zu allen Nachrichten, Spielständen, Analysen, Video- und Audioinhalten von ESPN haben", sagte Disney am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Die neu gestaltete ESPN-App von Disney und die Einführung von ESPN+ stellen einen der ersten großen Schritte des Unternehmens dar, um sich ...

