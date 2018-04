Der Zugang zum Kapitalmarkt für KMU wird stark vereinfacht. Emissionen von jährlich bis zu 8 Millionen Euro sollen in Deutschland von der Prospektpflicht befreit werden - so steht es in einem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung in ihrer letzten Kabinettssitzung beschlossen hat. Der neue Gesetzentwurf übernimmt damit die Anregungen des Interessenverbandes Kapitalmarkt für KMU, der sich besonders stark dafür eingesetzt hatte.

Prospektfreiheit in Deutschland

Die Prospektverordnung der Europäischen Union sieht vor, dass Mitgliedstaaten öffentliche Angebote von Wertpapieren über einen Zeitraum von zwölf Monaten bis zu einem Gesamtgegenwert von 8 Millionen Euro von der Prospektpflicht ausnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...