Aareal Bank - Chefetage setzt auf Kontinuität

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Am Donnerstag bestätigte der Aufsichtsrat der Aareal Bank den Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens vorzeitig für fünf weitere Jahre. Investoren begrüßten diese Entscheidung mit einem deutlichen Kursaufschlag in dem Wertpapier. Aber auch aus technischer Sicht hat die Aktie noch so einiges zu bieten!

Regulär liefen die Verträge Vorstände Hermann J. Merkens und Christiane Kunisch-Wolffs bis Frühjahr 2019 aus. Jetzt aber enden sie erst 2024. Vorstandschef Merkens - unter anderem für Finanzen zuständig - ist seit 2003 im Vorstand der Aareal Bank und führt diesen seit 2015.

"Die Aareal Bank Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren unter Führung von Hermann J. Merkens exzellent entwickelt", erklärte Aufsichtsratschefin Marija Korsch. Merkens baut die Bank derzeit um: Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer war durch Übernahmen wie der Westimmo und der Corealcredit gewachsen. Nun werden Bereiche die nicht zum Kerngeschäft zählen, sukzessive abgebaut. Zeitgleich erweitert der Vorstand das Servicegeschäft und stößt immer tiefer in lukrative Märkte, wie Nordamerika vor.

Neue Jahreshochs in Reichweite

Die überzeugende Arbeit der Chefetage spiegelt sich auch in dem aktuell starken Kursverlauf der Areal Bank-Aktie wieder. Das Wertpapier ist gerade im Begriff die Märzhochs anzusteuern, nur wenig darüber verläuft auch schon das Jahreshoch bei 41,93 Euro und könnte in der nächsten Woche einem Test unterzogen werden. Ein Ausbruch darüber dürfte schließlich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 45,00 Euro freisetzen und eignet sich besonders gut für ein kurzfristiges Long-Investment.

Doch trotz der an den Tag gelegten Kursstärke kann kurzfristig ein Rücksetzer in Richtung 40,40 Euro einsetzen und damit die zum Donnerstag gerissene Kurslücke schließen. Spätestens ab 40,00 Euro und der dort verlaufenden Horizontalunterstützung sollte die Ende März aufgenommene Erholungsbewegung wieder aufgenommen werden. Größere Abgaben dürften sich hingegen erst unterhalb der Märztiefs von 37,69 Euro einstellen und zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 37,07 Euro abwärts führen.

Widerstände: 41,00; 41,27; 41,93; 42,57; 43,10; 43,51 Euro

Unterstützungen: 40,62; 40,28; 39,54; 39,34; 38,90; 38,71 Euro

Aareal Bank in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2017 - 13.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005408116

Aareal Bank in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.04.2013 - 13.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005408116

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull-Open-End-Optionsschein auf Aareal Bank für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aareal Bank

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Aareal Bank

HU8D36 0,83 32,967562 5,0

19,56 Aareal Bank HU8ENX 0,74 33,989806 5,69

17,06

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2018; 09:21 Uhr

Turbo Bear-Open-End-Optionsschein auf Aareal Bank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aareal Bank

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Aareal Bank HW9RPC 0,97 50,507068 4,23 23,26 Aareal Bank

HU8LHB 0,36 44,161997 11,39

7,78

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2018; 09:23 Uhr

Weitere Produkte auf Aareal Bank und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

