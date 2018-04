Die Commerzbank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein schwacher freier Mittelzufluss (FCF) und verfehlte Gewinnerwartungen im Industriegeschäft hätten die Anleger zuletzt irritiert und den Kurs belastet, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden Monaten dürfte die Gewinnentwicklung aber für mehr Zuversicht sorgen. Zudem dürften die nach der Unterzeichnung des Stahlgemeinschaftsunternehmens mit Tata Steel erwarteten neuen Mittelfristziele den Weg hin zu einer besseren Umwandlung von Gewinn in verfügbares Barvermögens aufzeigen./mis/ag Datum der Analyse: 16.04.2018

