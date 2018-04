FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sparda-Gruppe lagert ihre IT-Infrastruktur an T-Systems aus. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, hat sie einen Siebenjahresvertrag mit der Bankengruppe im Volumen eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags geschlossen. Der Vertrag enthält eine Verlängerungsoption um drei Jahre.

Die Großkundensparte der Telekom werde die komplette IT-Infrastruktur der Sparda-Datenverarbeitung eG (SDV-IT), dem zentralen IT-Dienstleister der Sparda-Banken, übernehmen, so T-Systems. Alle Großrechner und Serverlandschaften würden in hochsichere Rechenzentren von T-Systems migriert. Bisher hat die SDV-IT selbst zwei Rechenzentren in Nürnberg betrieben. Mit dem Deal ist auch die Übernahme von rund 120 Mitarbeitern verbunden.

Dieser klassische IT-Outsourcing-Vertrag zählt in diesem Markt laut T-Systems zu den größten Deals der vergangenen Monate.

"Der IT-Outsourcing-Vertrag mit T-Systems bringt ein Kostensenkungspotenzial in dreistelliger Millionenhöhe und wir gehen damit den nächsten konsequenten Schritt in der bereits begonnenen Digitalisierungsstrategie", sagt Burkhard Kintscher, Leiter der Sparda-Datenverarbeitung.

