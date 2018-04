Der Geschäftsführer Helmut Gehr hält sich an den Rat der Gründer und baut mit der Herstellung von Filamenten ein weiteres Standbeine für sein Unternehmen auf. Beim Besuch des Halbzeuge-Herstellers Gehr Kunststoffwerk in Mannheim ist sofort zu spüren, dass sich hier ein bodenständiges Unternehmen mit innovativem Geist präsentiert. Im Verwaltungsgebäude hängen zwei Portraits der Gründerväter - nicht als konventionelles Foto, sondern als modernes Bild im Warhol-Stil. Ganz klar in die Zukunft gerichtet ist der Blick des Geschäftsführers Helmut Gehr, der gerne noch viele Jahre rührig das Unternehmen voran treiben möchte: "Ich habe keine Lust aufzuhören, aber ich muss", schmunzelt der Enkel des Gründers.

Der Geschäftsführer der Gehr GmbH, Mannheim, wird seine Unternehmensanteile bald an seine Tochter Anette Gehr und damit an die vierte Generation übergeben Annette Gehr arbeitet bereits seit 10 Jahren im Unternehmen. Das mittelständige Familienunternehmen verfolgt eine bodenständige Philosophie und pflegt mit dem Ohr am Puls der Zeit enge Kundenkontakte. Gegründet 1932, hat sich der Kunststoffverarbeiter auf die Herstellung von Halbzeugen wie Stäbe, Rohre, Profile und Platten aus POM, PEEEK und anderen technischen Kunststoffen spezialisiert.

Filamente bieten Zukunftschancen für Gehr

Die Herstellung von Filamenten für den 3D-Druck ist das jüngste Kind der Gehr-Produkt-Familie. Der Geschäftsführer sieht das pragmatisch: "Ich sehe da den natürlichen Feind von unseren Halbzeugen." Und um den Anschluss nicht zu verpassen, hat er sich bereits vor mehr als drei Jahren entschlossen, in diese neue Technologie zu investieren. Seit Ende 2016 bietet das Unternehmen nun Filamente für die additive Fertigung an. Aus der Expertise über die Extrusion von Kunststoffen sowie die sehr guten Kontakte zu den Entwicklungsabteilungen der führenden Granulathersteller hat das Unternehmen nun die Produktfamilie Fil-A-Gehr aufgeebaut.

Damit hatte Helmut Gehr Natalie Hangel beauftragt. Die Maschinenbauingenieurin hat 2010 zunächst als Azubi zur Industriekauffrau bei Gehr angefangen und sich später im dualen Studium Maschinenbau mit Schwerpunkt Kunststofftechnik weitergebildet. Die Filamente sind ihr Thema und das spürt man im Gespräch sehr deutlich. "Weil wir das können, PEEK extrudieren", antwortet sie auf die Frage, was das Unternehmen vom Wettbewerb unterscheidet. Gehr bietet ABS, PLA und noch andere Kunststoffe als Filamente an und eben auch PEEK, was recht anspruchsvoll in der Verarbeitung ist.

"Besonders wichtig ist eine enge Toleranz des Durchmessers der Filamente. Das ist das Allerwichtigste bei der Produktion. Wenn der Durchmesser schwankt, hat man beim Einzug vom Drucker unterschiedliche Materialförderung. Dann kann die Düse verstopfen und der Druckprozess einfach nicht gleichmäßig laufen. Die Oberflächen müssen in Ordnung sein, es darf keine Lunker geben. Dazu muss der Kunststoff konstant abgekühlt werden."

Das Kühlen der Filamente ist ein ganz besonders wichtiger Punkt bei der Herstellung. Gehr hat in eine komplett neue Extrusionsanlage investiert, diese angepasst ...

