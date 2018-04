Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 zwischen dem 11. April und 18. Mai 2018 ein Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe an. Das Emissionsvolumen beträgt in der neuen Umtauschrunde bis zu 6,8 Millionen Euro (Umtauschverhältnis 1:1), nachdem die Gläubiger der Anleihe 2014/19 im Dezember 2017 in einer ersten Tauschrunde bereits knapp 8,2 Millionen Euro getauscht hatten. Das Gesamtvolumen der 2017er Bonds ist auf 15 Millionen Euro begrenzt ist. Nach einem ausführlichen Interview in der ersten Umtauschphase im Dezember 2017 stand uns NZWL-Chef Dr-Hubertus Bartsch auch jetzt wieder Rede und Antwort.

… Dr. Hubertus Bartsch auf die Frage, warum sich die NZWL für ein weiteres Umtauschangebot entschieden und dabei dieses Mal auch die Anleger des 2015er Bonds mit ins Boot geholt habe?

"Unsere Ausgangslage in finanzstrategischer Hinsicht hat sich nicht verändert. Wir benötigen keine neuen Mittel zur Finanzierung unserer Unternehmensentwicklung und unseres Wachstums. Aber wir möchten unsere Fälligkeitenstruktur optimieren und deshalb unsere Investoren einladen, in die 7,25%-Anleihe 2017/2023 zu wechseln. Bei dieser Neustrukturierung hat die Anleihe 2014/2019 aufgrund ihrer Fälligkeit Vorrang. Wir waren mit dem Ergebnis des ersten Umtausches mit 8,2 Mio. Euro sehr zufrieden und haben deshalb den Umtausch jetzt auch für die Anleihe 2015/2021 geöffnet.

… warum der jetzige Zeitraum für eine weitere Umtausch-Möglichkeit gewählt worden sei und ob die gute Stimmung am KMU-Anleihen-Markt dabei auch eine Rolle gespielt habe?"Wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir bei unserem Umtauschangebot nur auf die Interessen unserer Investoren und unseres Unternehmens achten. Wir haben bereits eine sehr gute Sichtbarkeit der Erfolge unseres Schwester-Konzerns in China und agieren auch bei der NZWL sehr erfolgreich, was nicht zuletzt durch unsere positiven, vorläufigen Zahlen 2017 ...

