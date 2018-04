Die beiden Partner bekräftigen in dem Memorandum of Understanding ihre Absicht, in gemeinsame Upstream- und Downstream-Aktivitäten zu investieren. Außerdem wollen Petrobras und BP bei der Verteilung von Risiken und in den Bereichen Technologie, Unternehmensführung sowie bei Ausbildung und Forschung kooperieren.

Schon im Oktober 2017 hatten die beiden Unternehmen eine gemeinsame Absichtserklärung ...

