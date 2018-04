Aufgrund eines geringeren Ausbaus der Windkraftkapazitäten in wichtigen Märkten, u.a. eine Folge des Wechsels in der Regulierung auf Auktionssysteme, und einer daraus resultierenden Verschärfung des Wettbewerbs ist Nordex aus der Erfolgsspur gekommen. Vor allem das laufende Jahr dürfte daher sehr schwach ausfallen, doch jüngst konnte das Unternehmen mit den Auftragszahlen die Hoffnung auf eine Trendwende untermauern. Das macht die Aktie interessant.

Die schwierigen Branchenbedingungen haben schon in 2017 deutliche Spuren in den Resultaten des Unternehmens hinterlassen. Bei einem um 9,3 % auf 3,08 Mrd. Euro rückläufigen Umsatz reduzierte sich das EBITDA um 15,2 % auf 285,5 Mio. Euro, so dass die operative Gewinnmarge von 8,4 auf 7,9 % schrumpfte. Noch drastischer waren die Auswirkungen beim EBIT (-74,3 % auf 43,4 Mio. Euro), und der Nettogewinn, der sich zuvor auf 95,4 Mio. ...

