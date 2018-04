PSI liefert Zugdispositionssystem an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) DGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag PSI liefert Zugdispositionssystem an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 16.04.2018 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PSI liefert Zugdispositionssystem an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) PSItraffic steuert zentral größtes zusammenhängendes deutsches Nahverkehrsnetz Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR haben das PSI-Tochterunternehmen PSI Transcom GmbH mit der Implementierung des Betriebsleitsystems PSItraffic für den U-Bahnbetrieb beauftragt. Das System wird das größte zusammenhängende Nahverkehrsnetz dieser Art in Deutschland auf neun Linien aus einer zentralen Betriebsleitstelle steuern und überwachen. Zudem liefert PSI eine Komponente für das Management der rund 1.200 Fahrzeuge. PSItraffic bietet umfangreiche Funktionalitäten für die komplexen Anforderungen des täglichen U-Bahnbetriebs und stellt zukünftig mit den Hauptkomponenten Zugdisposition, automatische Zuglenkung, Fahrplanverwaltung, Zuglaufüberwachung und Fahrzeugmanagement eine zuverlässige und optimierte Steuerung des Betriebes sicher. Die spezifischen Abläufe der Berliner U-Bahn werden dabei im flexibel konfigurierbaren PSItraffic-System mit einer modernen grafischen Dispositionsoberfläche abgebildet. Der Auftrag umfasst außerdem die Lieferung zahlreicher Schnittstellen zu bestehenden Systemen der BVG wie Stellwerksfernsteuerung, Fahrzeugidentifikation, Digitalfunk, Fahrplanung, Fahrgastinformation und weiteren Systemen zur Datenversorgung und Datenabnahme. Mit dem Fahrzeugmanagement der PSI wird die BVG ihre Prozesse zwischen dem Fahrgastbetrieb und den Werkstätten enger verzahnen, die Abläufe harmonisieren und die Fahrzeugverfügbarkeit optimieren. Als Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen zählte die BVG 2017 insgesamt 1064 Millionen Fahrgastfahrten mit Bus, U-Bahn und Tram. Das Rückgrat bildet dabei die U-Bahn mit 563 Millionen Fahrgastfahrten. Die insgesamt neun U-Bahn-Linien erreichen eine Länge von 146 Kilometern und verbinden 173 Bahnhöfe. Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.650 Mitarbeiter. www.psi.de Kontakt: PSI Software AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de 16.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674747 16.04.2018

ISIN DE000A0Z1JH9

AXC0105 2018-04-16/11:34