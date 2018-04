Die Euro-Yen-Relation könnte diesen Weg fortsetzen und auf weitere Sicht Ziele am Hoch von Juni 2015 um 141 JPY erreichen. Zuletzt wirkten von Japans Notenbank-Präsident Haruhiko Koruda, der sich zuversichtlich zeigte, trotz Fortsetzung einer Politik des leichten Geldes das Inflationsziel von zwei Prozent erreichen zu können, in dieser Richtung auf den Kurs. Nachdem der Wechselkurs Ende März bis 129 JPY nachgegeben hatte, zeigt sich seitdem eine ansteigende Tendenz, womit sich die Notierungen von der Geraden etwas nach oben lösten. Unsere vor fünf Wochen vorgestellten Idee, mit der WKN DGF8NV auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen zu setzen, befindet sich nach unserem letzten Update wie erwartet im Gewinn. Der Open End Turbo Long ...

Den vollständigen Artikel lesen ...