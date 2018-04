GBS Software AG: Aktienerwerb zur Einziehung nach §71 (1) Nr. 6 AktG DGAP-Ad-hoc: GBS Software AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalmaßnahme GBS Software AG: Aktienerwerb zur Einziehung nach §71 (1) Nr. 6 AktG 16.04.2018 / 12:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR in Verbindung mit § 15 WpHG Aktienerwerb zur Einziehung nach §71 (1) Nr. 6 AktG GBS Software Aktiengesellschaft, Karlsruhe Der Vorstand der GBS Software AG, Karlsruhe, ISIN DE 000A14KR27 / WKN A14KR2, hat am 16. April 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, bis zu 1.000.000 ausstehende Stückaktien der Gesellschaft ausschließlich zur Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien im ordentlichen Einziehungsverfahren und zum Erwerb von Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG, dies entspricht einem Anteil von bis zu rund 16,67% des Grundkapitals und der Stückaktien der GBS Software AG, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zu einem Kaufpreis je Stückaktie von 0,50 Euro nach den Bestimmungen des §71 Abs. 1 Nr. 6 AktG zu erwerben. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot erfolgt unverzüglich im Bundesanzeiger und gleichzeitig auf der Webseite der Gesellschaft. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Dezember 2017 eingeräumten Ermächtigung zur Kapitalherabsetzung ausschließlich zur Herabsetzung durch Einziehung von Aktien im ordentlichen Einziehungsverfahren und zum Erwerb von Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG Gebrauch. Die GBS Software hält derzeit keine eigenen Aktien. Nach erfolgreicher vollständiger Durchführung dieses freiwilligen Erwerbsangebots würde die GBS Software eigene Aktien in Höhe von bis zu maximal Stück 1.000.000 eigene Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von maximal 1.000.000,00 Euro entsprechend rund 16,67% zum Zwecke der Einziehung nach Maßgabe des vorstehend genannten Kapitalherabsetzungsbeschlusses erworben haben. Karlsruhe, den 16. April 2018 Der Vorstand GBS Software Aktiengesellschaft Greschbachstraße 6a, 76229 Karlsruhe ISIN: DE000A14KR27, WKN A14KR2 Börse: Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Kontakt: GBS Software AG Greschbachstraße 6a 76229 Karlsruhe Deutschland Tel.: +49 721 90 99 04 90 Fax: +49 721 98 00 90 82 http://www.gbs-ag.com 16.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GBS Software AG Greschbachstraße 6a 76229 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 721 90 99 04 90 Fax: +49 721 9800 9082 E-Mail: ir@gbs-ag.com Internet: www.gbs-ag.com ISIN: DE000A14KR27 WKN: A14KR2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674689 16.04.2018 CET/CEST

