Der deutsche Softwarehersteller SAP wurde Teil des saudi-arabischen Plans "Vision 2030" und somit stehen neue Großprojekte aus dem Wüstenstaat an, so CNBC. Laut Luka Mucic, Chief Financial Officer bei SAP, geht es vor allem um den Bereich Cloud Computing. Bereits im vergangenen Jahr gab SAP bekannt, dass es durch eine Partnerschaft mit dem saudischen Ministerium für Kommunikation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...