Deutsche Staatsanleihen haben am Montag wie viele andere Staatsanleihen im Kurs deutlich verloren. Händler erklärten die Entwicklung damit, dass eine im Vorfeld befürchtete militärische Eskalation im Syrien-Krieg ausgeblieben sei. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,29 Prozent auf 158,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um drei Basispunkte auf 0,54 Prozent.

Anders als mitunter befürchtet, ist ein direktes militärisches Aufeinandertreffen der USA und Russlands am Wochenende ausgeblieben. Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens wurden vielmehr als einmaliger Schlag zur Warnung des syrischen Regimes wahrgenommen. Nicht nur in Deutschland, auch in den meisten anderen Ländern Europas gaben die Kurse von Staatspapieren nach. Im elektronischen Handel standen auch US-Papiere unter Druck.

Im Nachmittagshandel dürften sich die Marktteilnehmer amerikanische Konjunkturdaten näher anschauen. Veröffentlicht werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel. Sie geben einen Hinweis auf den Zustand des für die US-Wirtschaft wichtigen privaten Verbrauchs. In den vergangenen Monaten hatte sich der Einzelhandel wenig dynamisch entwickelt./bgf/tos/fba

ISIN DE0009652644

AXC0145 2018-04-16/13:24