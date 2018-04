Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Die Zeiten für die europäische Automobilindustrie würden härter, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Zulieferern dürften einige Unternehmen von schwächelnden Produktionszahlen der Autobauer und höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung belastet worden sein. Die Reifenhersteller sollten von einem widerstandsfähigen Nachfragewachstum profitiert haben./edh/ag Datum der Analyse: 16.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0075 2018-04-16/13:25

ISIN: DE0005439004