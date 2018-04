Rocket Internet ist ein 2007 gegründetes Beteiligungsunternehmen mit Anteilen in unterschiedlicher Höhe an verschiedenen Internet-Startups, darunter der Möbelversand Home24, der Kochboxenversand HelloFresh, die E-Commerce-Plattform Jumia und der Shoppingclub Westwing. Auch an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...