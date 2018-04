Dortmund (ots) -



Ein Schalker in Dortmund ... Frank Rosin hat zum Start der neuen Staffel von 'Rosins Restaurants' (ab Dienstag, 17. April 2018, um 20:15 Uhr bei kabel eins) seinen härtesten Fall vor sich - im doppelten Sinne. Der Sternekoch ist leidenschaftlicher S04-Anhänger und muss mitten nach Dortmund. Ein schwerer Gang, aber immerhin kann Frank Rosin nach dem gestrigen Derbysieg seiner Schalker mit breiter Brust ins BVB-Land fahren. Das andere "Problem" ist der Italiener Alberto Bianco. Er betreibt seit knapp zehn Jahren die Trattoria "Nonna Concetta". Der dreifache Familienvater steht kurz vor dem Ruin. Frank Rosin merkt schnell, dass hier die Sturheit und Unbelehrbarkeit von Alberto die größten Probleme sind.



