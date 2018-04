Nasdaq-100 - Neutrale Zone zwischen den EMAs

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 Index ließ in der Vorwoche den Trigger bei 6.645 Punkten hinter sich, kam in der Folge aber nicht nachhaltig über den EMA200 Stunde hinaus. Am Freitag wiederum stabilisierte der EMA50 den Kurs auf der Unterseite.

Zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten ist der Index kurzfristig neutral zu werten. Heute deutet sich ein positiver Start an. Gelingt ein Stundenschlusskurs über 6.675 Punkte, wäre der Weg auf 6.720 Punkte und im Optimalfall 6.760 Punkte für die Käufer frei. Im Bereich des zweiten Widerstands notiert auch eine eindämmende Trendlinie.

Fällt der Index dagegen unter den EAM50 bei 6.600 Punkten zurück, könnte eine Abwärtswelle starten, die 6.560, 6.508 und darunter sogar 6.433 Punkte ansteuern könnte.

Bislang wirkt das Muster des Anstiegs der vergangenen Tage eher fragil. Auch sind die Tageskerzen vom Freitag bärisch zu werten. Dass gerade solche Signale im Zuge der Ping-Pong-Börse der vergangenen Wochen regelmäßig negiert wurden, macht die Auswertung nicht einfach.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2018 - 13.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 13.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FU5 8,17 5.680 6,65 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HX047M 8,98 5.580 6,04 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2018; 14:28 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FQT 5,21 7.320 10,25 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HW9J82 8,59 7.740 6,27 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2018; 14:30 Uhr

