Die DZ Bank hat den fairen Wert für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien von 234 auf 218 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fusion des Industriegasekonzerns mit dem US-Wettbewerber Praxair könne nur noch an den Regulierungsbehörden scheitern, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert basiere bereits auf der Bewertung des fusionierten Unternehmens. Er rechnet mit einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion unter harten Auflagen bis zum 24. Oktober 2018./edh/ag Datum der Analyse: 16.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-04-16/15:49

ISIN: DE000A2E4L75