STERN IMMOBILIEN AG: Scope bestätigt Emittenten- und Anleiherating DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Rating/Immobilien STERN IMMOBILIEN AG: Scope bestätigt Emittenten- und Anleiherating 16.04.2018 / 16:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STERN IMMOBILIEN AG: Scope bestätigt Emittenten- und Anleiherating Grünwald, 16. April 2018 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Immobilienmanager und Objektveredler, wurde von der Ratingagentur Scope mit dem Emittentenrating B+ und mit dem Anleiherating BB+ eingestuft. Damit hat Scope die Ratings des Vorjahres bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Bei der Ratingbestätigung wurde vor allem die anstehende Refinanzierung der im Mai 2018 fälligen Anleihe berücksichtigt. Teil der Refinanzierung ist die erfolgreiche Veräußerung in München, Tulbeckstraße (siehe Ad-hoc vom 13. April 2018) sowie der Mittelrückfluss aus dem Istanbuler Entwicklungsprojekt, die zusammen allein ca. 80 Prozent des ausstehenden Nominalbetrages abdecken. Zudem befindet sich die STERN IMMOBILIEN AG als weiterer Baustein der Refinanzierung in Gesprächen mit ausgewählten Investoren hinsichtlich einer Privatplatzierung einer Anleihe, wobei bereits Zeichnungswünsche signalisiert worden sind. Bei der Einschätzung der STERN IMMOBILIEN AG hat Scope die erfolgreichen Veräußerungsaktivitäten der vergangenen Jahre ebenfalls angeführt. Auch die qualitativ hochwertige Projektentwicklungspipeline wurde als positiv herausgestellt. Details zum Rating sind auf der Internetseite der STERN IMMOBILIEN AG, www.stern-immobilien.com, abrufbar. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51 E-Mail: stern@edicto.de Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum München, Kitzbühel und Umgebung, Istanbul und Klausenburg. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung und der anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com. 16.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com ISIN: DE000A13SSX4, DE000A1TM8Z7 WKN: A13SSX, A1TM8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674983 16.04.2018

