Liebe Leser,

Glencore konnte von dem steigenden Aluminiumpreis nicht profitieren, obwohl die Aluminiumproduktion zu den größeren Sub-Segmenten innerhalb des Segments Metals and Minerals gehört. Grund dafür sind die Verflechtungen in diesem Segment mit dem russischen Produzenten United RUSAL Co. Aufgrund der US-Sanktionen gegen den RUSAL CEO Oleg Deripaska wurden mehrere Kooperationen vorerst auf Eis gelegt, obwohl Glencore sich als schweizerisches Unternehmen an die Sanktionen genaugenommen ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...