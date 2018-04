Der Spezialist fürs Außerbörsliche: Valora Effekten Handel - ein deutsches Wertpapierhandelshaus

Gibt es neben Handelsmöglichkeiten an einem Börsenplatz auch Alternativen - und wo können nicht notierte (delistete) Wertpapiere eventuell noch gehandelt werden in Deutschland?

Ein Blick auf die Valora Effekten Handel AG könnte sich als lohnenswert erweisen. Gemäß Angaben auf der Firmenwebsite valora.de handelt es sich bei dem im Jahr 1988 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Ettlingen nähe Karlsruhe um das älteste börsenunabhängige Wertpapierhandelshaus in Deutschland für nicht börsennotierte Wertpapiere, welches auch der Kontrolle der BaFin unterliegt. Informationen über das Unternehmen wie seine Organe, Tätigkeitsfelder, Leistungsumfang und den Aktienhandel können dort entnommen werden, ebenso ein Verzeichnis der Unternehmen und der Kurse. Geordert werden können Wertpapiere wie beispielsweise Aktien und Anteile an geschlossenen Fonds. Ein Depot bei der VEH AG wird nicht benötigt. Der registrierte Kunde kann seine Order per Telefon, Fax, Brief oder Online-Formular erteilen.

Den vollständigen Artikel lesen ...