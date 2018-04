Auch wenn Nordex (WKN: A0D655) weiterhin am laufenden Band Meldungen über neue Aufträge über die Ticker laufen lässt - der Aktie hilft das wenig. Denn was die tatsächlichen Zahlen von Umsatz und Gewinn betrifft, enttäuscht der Windturbinenproduzent ebenfalls am laufenden Band.

Während einschlägige Analysten die Aktie noch vor Kurzem in den Börsenhimmel hoben, fiel der Titel zuletzt auf ein 4-Jahres-Tief und tauchte zeitweise sogar unter die 7-Euro-Marke ab. Wir erinnern uns auch vor allem an Goldman Sachs und die Commerzbank, die mit Kurszielen von jeweils jenseits der 30 Euro zu den Gipfelstürmern gehörten.

Hoch gejubelt, tief gefallen

Wie schnell sich die Zeiten ändern. Einst Liebling von Goldman Sachs und mit einem Kursziel von 38 Euro ausgestattet, schaffte es das TecDax-gelistete Unternehmen sogar auf die "Conviction Buy"-Liste der Goldmänner. Knapp 1 1/2 Jahre später wurde der "faire Wert" von 38 Euro um 86% (!) auf zwischenzeitlich 5 Euro degradiert.

Auch der Ton hat sich geändert und so spricht Goldman-Analyst Manuel Losa beim einstigen Überzeugungs-Kauf nun von dem am "schlechtesten positionierten Windkraftanlagen-Hersteller" unter den von ihm gecoverten Unternehmen der Branche.

Warnern und Value-Profis, die den Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...