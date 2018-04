Cool bleiben, während es an der Börse rappelt? Klappt ganz gut, wenn man unter karibischer Sonne brutzelt, auf steigende Dividenden statt auf fallende Kurse schaut und obendrein den einen oder anderen Sparplan laufen hat. Denn wer regelmäßig fixe Beträge investiert, kriegt in schlechten Zeiten mehr Aktien fürs Geld - und ist dann umso stärker dabei, wenn"s wieder aufwärts geht. Wie dieses "Cost Average" wirkt, zeigt "echtgeld.tv: So geht das". Dazu gibt"s die persönlichen Top 3 Sparplan-ETFs der Gasteber - übrigens nicht die "üblichen Verdächtigen" MSCI World/Emerging Markets. Der Beitrag So geht das: ETF-Sparplan - es muss nicht immer der MSCI World sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...