Liebe Leser,

die ABB Ltd. Aktie arbeitete im vergangenen Jahr mehrmals an einem technischen Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtskanal, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Doch der Ausbruch ist kein Mal gelungen, sodass die Aktie in diesem Jahr deutlich eingebrochen ist und zuletzt sogar die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte unterschritt. Aus charttechnischer Sicht ist somit ein Anpeilen der Unterstützungszone bei 16 Euro je Aktie (Frankfurt) etwas wahrscheinlicher geworden. ... (David Iusow)

