Mobidiag, ein finnisches Unternehmen der molekularen Diagnostik, meldete heute die Einführung von NovodiagBacterial GE+, einem molekularen Diagnosetest für die gleichzeitige Erkennung der häufigsten enterischen Pathogene direkt anhand von Stuhlproben. Mit dem voll automatisierten System Novodiag vergleichbar, das Ende 2017 eingeführt wurde, ermöglicht diese neue Einwegkartusche die direkte Analyse umfassender Ergebnisse innerhalb von ca. einer Stunde im Gegensatz zu Tagen, wie das bei aktuell eingesetzten Kulturenmethoden der Fall ist.

Novodiag Bacterial GE+, molecular diagnostic test for on-demand detection of bacterial pathogens (Photo: Mobidiag)

"Die neue Novodiag Bacterial GE+ Kartusche kann Dutzende von Zielen identifizieren, darunter die meisten Bakterien, die Durchfall verursachen. Dank des vereinfachten und optimierten Arbeitsablaufs kann unsere voll automatisierte Novodiag-Lösung frühzeitige Entscheidungen vor jeder Behandlung unterstützen und die Patientenversorgung durch ein geeignetes Infektionsmanagement verbessern", so Tuomas Tenkanen. "Wir sind sehr stolz darauf, unseren ersten syndromischen Test anbieten zu können, der mit unserem Novodiag-System kompatibel ist. Wir haben das Ziel, einen der relevantesten Testpanelbereiche überhaupt zur Verfügung zu stellen, und arbeiten derzeit an der Ausweitung unserer Produktreihe u. a. im Bereich Antibiotikaresistenzen, um die korrekte Anwendung von Antibiotika zu verbessern."

Novodiag Bacterial GE+ ist jetzt direkt bei Mobidiag und lokalen Vertriebsstellen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite.

Über Novodiag(CE-IVD)

Die Novodiag-Lösung ermöglicht die direkte Analyse einer Patientenprobe in einer Einwegkartusche und liefert innerhalb ca. einer Stunde umfassende Ergebnisse. Durch die Kombination von qPCR- und Mikroarray-Technologien bietet Novodiag eine All-in-one-Lösung für zielgerichtete und syndromische On-Demand-Tests.

Diese molekulardiagnostische Lösung bietet eine einfach zu bedienende und kosteneffiziente Methode bei sehr begrenztem manuellem Aufwand, ohne dass umfassendes technisches Fachwissen erforderlich ist. Novodiag eignet sich besonders für Tests in kleinerem Maßstab und nach Bedarf in klinischen Labors.

Weitere Informationen über Novodiag.

Über Mobidiag Ltd.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt und vermarktet innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient seit 2008 den europäischen klinischen Diagnostikmarkt. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland), ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich sowie Niederlassungen in Großbritannien und Schweden.

Durch die Kombination der Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag eine umfassende Produktreihe für eine schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Diagnostik. Mobidiag ist damit in der Lage, alle Laboranforderungen abzudecken, unabhängig von Größe, Durchsatz und zentraler/dezentraler Organisation.

Weitere Informationen finden Sie unter mobidiag.com

Contacts:

Mobidiag

Dorothee Allard, +33 1 55 25 17 13

marketing@mobidiag.com