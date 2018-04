FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N. 0.137 EUR

WQ9 XFRA ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON 0.101 EUR

VVUD XFRA US92852T2015 VIVENDI UNSPON.ARD EO 5,5 0.447 EUR

XFRA CH0008941319 PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL 0.000 %

BSA XFRA US05965X1090 BCO SANTAN.CHILE ADR/1039 1.200 EUR

MOJB XFRA SG1U89935555 M1 LTD. O.N. 0.038 EUR

IDVA XFRA SE0000190126 INDUSTRIV. A FR. 0.529 EUR

ASX XFRA ID1000066004 ASTRA AGRO LESTARI RP 500 0.019 EUR

0JM XFRA ID1000108103 PT JASA MARGA RP 500 0.004 EUR

JUN3 XFRA DE0006219934 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 0.500 EUR

0KE XFRA LU0327357389 KERNEL HLDG S.A. 0.202 EUR

XFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 %

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.291 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.038 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.076 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.078 EUR

1CO1 XFRA US22304D2071 COVESTRO AG SP.ADR 1/2 1.096 EUR

SN2 XFRA CH0010754924 SCHWEITER TECHS INH. SF 1 37.898 EUR

IDV1 XFRA SE0000107203 INDUSTRIV. C 0.529 EUR

FV02 XFRA ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 0.110 EUR

4J6 XFRA CH0011693600 LUZERNER KANTONALBK SF 31 10.106 EUR