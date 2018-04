Das Ergebnis schoss im ersten Quartal um 30 % auf 6,9 Mrd. $ in die Höhe. Wie bei den anderen US-Instituten spielen auch der Bank of America die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, die robuste Konjunktur und die steigenden Zinsen auf dem Heimatmarkt in die Hände. Der Zinsüberschuss legte um 5 % auf 11,6 Mrd. zu. Beim zuletzt darbenden Handel mit Aktien gab es ebenfalls eine Belebung: Die Erträge legten hier um 38 % zu. Konzernweit steigerte die Bank of America die Erträge im Zeitraum Januar bis März um 4 % auf 23,1 Mrd. $, gleichzeitig verringerten sich die Kosten um 1 %.



